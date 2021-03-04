Пострадавшего госпитализировали / фото УНИАН, Вячеслав Ратынский

В Киеве мужчине на вокзале "Киев-Пассажирский" отрезало ноги поездом.

Об этом сообщает Тelegram-канал "Киев сейчас"

Пострадавшего госпитализировали, а на месте работает полиция. Была это попытка суицида или несчастный случай – установят правоохранители.

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Автор: УНИАН