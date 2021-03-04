Пострадавшего госпитализировали / фото УНИАН, Вячеслав Ратынский
В Киеве мужчине на вокзале "Киев-Пассажирский" отрезало ноги поездом.
Об этом сообщает Тelegram-канал "Киев сейчас"
Пострадавшего госпитализировали, а на месте работает полиция. Была это попытка суицида или несчастный случай – установят правоохранители.
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