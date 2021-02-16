Тело жертвы нашли на территории одного из фортов бывшей Варшавской крепости.

В польской столице задержан 32-летний гражданин Украины, которого подозревают в убийстве 68-летнего мужчины.

Читайте такжеВ Индии переполненный автобус сорвался с моста, минимум 40 человек погибли

Об этом сообщает ZN.UA, ссылаясь на местную полицию. Отмечается, что тело убитого нашли на территории одного из фортов бывшей Варшавской крепости.

Полицейские нашли следы на месте убийства, допросили свидетелей и изучила видеозаписи, которые привели их к задержанию гражданина Украины. Задержанному уже предъявлены обвинения.

При этом, задержанный украинец свою вину в убийстве не признал и дал полиции краткие объяснения. Известно, что жертва и его возможный убийца в тот день совместно употребляли алкоголь.

Мотив преступления пока неизвестен. Прокуратура ждет детальную оценку экспертов, проведено вскрытие. Если вина задержанного будет доказана, то ему грозит пожизненное лишение свободы.

Больше новостей по теме

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН