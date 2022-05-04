Всего в Закарпатской области насчитывается около 50 тысяч деревьев сакуры, около 5 тысяч из них растут в Ужгороде.

Город Ужгород в Закарпатской области славится на всю Украину своими аллеями сакур, и они как раз сейчас вовсю цветут.

Ежегодно в мирные времена в Ужгород съезжались туристы со всей страны и не только, чтобы полюбоваться невероятными розовыми соцветиями. В этом году из-за войны город заполонили не туристы, а переселенцы, но одно неизменно – сакуры вновь разцвели.

Смотрите фоторепортаж УНИАН из Ужгорода.

Как ранее сообщал УНИАН, всего в Закарпатской области насчитывается около 50 тысяч деревьев сакуры. Около 5 тысяч из них растут в Ужгороде.

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