Город Ужгород в Закарпатской области славится на всю Украину своими аллеями сакур, и они как раз сейчас вовсю цветут.
Ежегодно в мирные времена в Ужгород съезжались туристы со всей страны и не только, чтобы полюбоваться невероятными розовыми соцветиями. В этом году из-за войны город заполонили не туристы, а переселенцы, но одно неизменно – сакуры вновь разцвели.
Смотрите фоторепортаж УНИАН из Ужгорода.
Как ранее сообщал УНИАН, всего в Закарпатской области насчитывается около 50 тысяч деревьев сакуры. Около 5 тысяч из них растут в Ужгороде.
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