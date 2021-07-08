Пьяная женщина приставала к прохожим.

Жительница Умани в нетрезвом состоянии пыталась похитить арендованный электросамокат, а потом устроила драку с полицейскими.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черкасской области.

Пьяная женщина проходила по улице Киевской вечером в среду и приставала к прохожим. Вскоре она решила украсть электросамокат, который местный житель взял на прокат и оставил без присмотра.

Правоохранители получили жалобу от посетителей кафе относительно поведения нарушительницы и приехали на вызов.

Читайте также"Чуть не сварилась": в Киеве женщина провалилась в яму с кипятком (видео)Однако на этом приключения не закончились: копы пытались уладить конфликт и вернуть транспорт владельцу, однако женщина начала ругаться в сторону полиции и попыталась устроить с ними драку.

"Чтобы не подвергать опасности себя и других людей и успокоить правонарушительницу, инспекторы были вынуждены применить спецсредства и меры принуждения, после чего доставили женщину в Уманское районное управление полиции", – говорится в сообщении пресс-службы.

На 32-летнюю уманчанку составили протокол по статье о мелком хулиганстве.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением двадцати процентов заработка, или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Электросамокат вернули владельцу.

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Автор: Яна Ставская