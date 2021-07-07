Собака бойцовской породы была без намордника. Девушка госпитализирована.

Сегодня в Одессе на Трассе здоровья мужчина забрызгал слезоточивым газом собаку, напавшего на него, и его владелицу, которая ехала на электросамокате.

Об этом сообщила пресс-служба департамента муниципальной безопасности Одесского городского совета.

Девушка отправилась в прогулку на электросамокате вдоль побережья Черного моря по Трассе здоровья вместе с бойцовским псом. Однако забыла надеть намордник и поводок на собаку.

Во время выгула пес набросился на прохожего, но мужчина не растерялся. Пострадавший достал баллончик со слезоточивым газом и забрызгал им разъяренное животное.

Читайте такжеИз-за сбежавшего из-под стражи педофила в Киеве открыли дело против коповОтмечается, что в короткой перепалке досталось и владелице пса – она тоже получила порцию газа. Вместо этого мужчина пошел по своим делам.

В результате инцидента девушка упала с самоката. На место происшествия вызвали полицию и скорую помощь. Девушка госпитализирована.

О состоянии потерпевшей и ее собаки пока ничего не сообщается.

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Авторы: Яна Ставская, Лариса Козовая