Сегодня в Одессе на Трассе здоровья мужчина забрызгал слезоточивым газом собаку, напавшего на него, и его владелицу, которая ехала на электросамокате.
Об этом сообщила пресс-служба департамента муниципальной безопасности Одесского городского совета.
Девушка отправилась в прогулку на электросамокате вдоль побережья Черного моря по Трассе здоровья вместе с бойцовским псом. Однако забыла надеть намордник и поводок на собаку.
Во время выгула пес набросился на прохожего, но мужчина не растерялся. Пострадавший достал баллончик со слезоточивым газом и забрызгал им разъяренное животное.
Читайте такжеИз-за сбежавшего из-под стражи педофила в Киеве открыли дело против коповОтмечается, что в короткой перепалке досталось и владелице пса – она тоже получила порцию газа. Вместо этого мужчина пошел по своим делам.
В результате инцидента девушка упала с самоката. На место происшествия вызвали полицию и скорую помощь. Девушка госпитализирована.
О состоянии потерпевшей и ее собаки пока ничего не сообщается.
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