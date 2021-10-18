Лидером по подделке COVID-документов стала Волынская область.

Правоохранители продолжают борьбу с поддельными COVID-документами. За прошлую неделю изъяли почти 200 сертификатов о вакцинации и справок о результатах тестов на COVID -19.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, всего за неделю провели 35 обысков.

"Задокументирована незаконная деятельность трех врачей в Днепропетровской, Черкасской областях и Киеве. Кроме того, изъято более 70 международных сертификатов о вакцинации и более 100 ПЦР-тестов, а также заблокированы два Telegram-канала, через которые осуществляли заказы", - рассказал правоохранитель.

Читайте такжеПолиция будет проверять в общественных местах COVID-сертификаты по QR-кодуПри это он указал, что за прошлую неделю открыли почти 90 уголовных производств из-за подделки COVID-документов. Клименко уточнил, что более 70 фактов обнаружили работники Госпогранслужбы при пересечении границы.

Всего в Украине с начала текущего года открыли более 730 дел по таким фактам, из них на Волыни - 207, в Киеве - 98, Ровенской и Львовской - по 75 областях. В полиции заверили, что в половине случаев людям уже сообщили о подозрении, а в суд направили 77 обвинительных актов почти по 300 уголовных правонарушений. В 10 делах суд уже вынес обвинительные приговоры.

Подделка COVID-документов: что известно

В начале октября в Павлограде суд объявил приговор врачу за подделку COVID сертификатов. Суд обязал врача выплатить штраф в размере 34 тыс. грн, также его на год лишили права на деятельность по специальности.

Председатель Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что в конце сентября по фактам мошеннических действий с ковид-документами в Украине было начато 12 производств.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов высказал убеждение, что медики за продажу поддельных сертификатов вакцинации должны быть лишены права заниматься врачебной деятельностью.

Автор: Анастасия Горбачева