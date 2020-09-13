Синоптики заявили об опасности возникновения пожаров в Украине / Фото ГСЧС

Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Гидрометцентра.

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По прогнозам синоптиков, в воскресенье в южной части, восточных, центральных, Сумской, Черниговской, Киевской, Ривненской и Тернопольской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В этой связи в ГСЧС отмечают, что угроза возникновения пожаров в природных экосистемах может возрастать.

Поэтому спасатели призывают граждан соблюдать элементарные правила безопасности, находясь на природе.

Погода и предупреждение синоптиков

11 сентября 2020 года синоптики предупредили о чрезвычайной пожарной опасности в течение ближайших дней.

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Автор: Светлана Закелова