Синоптики предупредили о чрезвычайной пожарной опасности в течение 11-14 сентября
Пожарная опасность ожидается почти по всей Украине.
В течение ближайших дней в большинстве регионов Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
Жарко и солнечно: синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в ближайшие дни
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Так, по прогнозу синоптиков, в течение 11-14 сентября в южной части Украины, восточных, центральных, Сумской, Черниговской, Киевской, Ривненской и Тернопольской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Погода в Украине
В ближайшее время дождей в Украине не ожидается, осадки к нам придут аж 25 сентября.
Осень началась в Украине с теплой погоды. Ожидается, что и на следующей неделе (14-20 сентября) синоптическая ситуация в стране кардинально не изменится.
В пятницу, 11 сентября, по всей Украине немного снизится температура, без осадков.
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