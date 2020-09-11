Синоптики предупредили о чрезвычайной пожарной опасности в течение 11-14 сентября

Пожарная опасность ожидается почти по всей Украине.

Синоптики предупредили о чрезвычайной пожарной опасности / фото ГСЧС

В течение ближайших дней в большинстве регионов Украины ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, по прогнозу синоптиков, в течение 11-14 сентября в южной части Украины, восточных, центральных, Сумской, Черниговской, Киевской, Ривненской и Тернопольской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Синоптики предупредили о чрезвычайной пожарной опасности / Укргидрометцентр

Погода в Украине

В ближайшее время дождей в Украине не ожидается, осадки к нам придут аж 25 сентября.

Осень началась в Украине с теплой погоды. Ожидается, что и на следующей неделе (14-20 сентября) синоптическая ситуация в стране кардинально не изменится.

В пятницу, 11 сентября, по всей Украине немного снизится температура, без осадков.