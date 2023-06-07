Они участвовали в штурме населенных пунктов Донбасса.

Служба безопасности сообщила о подозрении еще 7 участникам террористических организаций "Л / ДНР", которые воевали против Украины, среди них наемники из группировок Минобороны РФ под названием "Шторм".

Как сообщил пресс-центр СБУ, злоумышленники попали в плен украинских защитников в мае этого года на Авдеевском направлении.

Спецслужбой установлено, что все они в разное время присоединились к рядам оккупационных подразделений Южного военного округа ВС РФ.

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Отмечается, что находясь в составе российских войск, боевики принимали активное участие в штурме населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях.

"Один из фигурантов еще с 2015 года входил в ряды террористической группировки "Шум" так называемого "казачьего союза области войска донского". После начала полномасштабного вторжения России он добровольно "записался" в один из вновь созданных отрядов Минобороны РФ под названием "Шторм". Еще двое злоумышленников, которые вступили в это оккупационное подразделение, являются жителями Донецкой области. В 2014-2015 годах они участвовали в обстрелах позиций сил АТО на востоке Украины. Другие двое боевиков из террористических групп "Оплота" воевали против Сил обороны в районах Авдеевки и Марьинки в Донецкой области, а также вблизи Николаевки в Луганской области", - говорится в сообщении.

Кроме того, как проинформировали в СБУ, среди задержанных – стрелок и механик-водитель гаубицы 11-го отдельного мотострелкового полка ВС РФ (известной как группировка "Восток"). Злоумышленники атаковали позиции Сил обороны под Авдеевкой с использованием российской артиллерии.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили всем фигурантам о подозрении по ч. 1. ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической организации). Также преступные действия одного из боевиков из рядов "Востока" дополнительно квалифицированы по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена). Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы", - заявили в СБУ.

В Харьковской области "знаменосца" РФ над Волчанском

Как сообщал УНИАН, к 15 годам за решеткой осужден предатель из Харьковщины, поднявший флаг РФ над Волчанском. Осужденным является 45-летний местный уголовник по прозвищу "Чиж". После временного захвата города он добровольно пошел на сотрудничество с представителем ФСБ и командиром подразделения "вагнеровцев". Каждый из них ставил предателю разные задачи.

Так, по указанию российской спецслужбы злоумышленник должен был возглавить Волчанский район.

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