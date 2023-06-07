Сторонник "русского мира" проведет на решетке 15 лет.

В Украине приговорили к 15 годам тюрьмы криминального авторитета, который поднимал флаг России на Харьковщине, сотрудничал с ФСБ и "вагнеровцами".

Как сообщает Служба безопасности Украины, уголовник "Чиж" участвовал в похищении представителей Волчанской территориальной общины, "выбивал" деньги из местных фермеров за "использование земли".

После временного захвата города российскими оккупантами мужчина добровольно пошел на сотрудничество с представителем ФСБ и командиром подразделения "вагнеровцев".

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Как установили следователи, осужденным к 15 годам заключения является 45-летний местный уголовник по прозвищу "Чиж", который по указанию российской спецслужбы злоумышленник должен был возглавить Волчанский район. Он организовал незаконный сбор подписей местных жителей за отставку действующего городского головы. Предатель поднял российский флаг на флагштоке в центре города. Об акциях в поддержку врага он рассказывал на собственном Телеграм-канале, а также комментировал их в прямых эфирах прокремлевских телеканалов.

В СБУ отмечают, что "Чиж" участвовал в похищении представителей Волчанской территориальной общины, в частности, по его наводке в марте 2022 года рашисты ворвались в дом местного депутата и похитили его.

Также по указанию "вагнеровца" предатель "выбивал" деньги из местных фермеров за "использование земли" и в случае отказа – угрожал не только блокированием хозяйственной деятельности, но и физической расправой. В течение марта 2022 года "Чиж" отобрал у фермеров и передал оккупантам почти 10 млн грн. он обеспечивал рашистов топливом и продуктами питания, а от учителей местного лицея требовал преподавать на русском языке и убрать из учебной программы темы об АТО.

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника в сентябре 2022 года во время стабилизационных мероприятий в освобожденном Волчанске на Харьковщине.

В сообщении сказано, что суд признал мужчину ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и назначил ему 15 лет лишения свободы.

Как ранее сообщала полиция Харьковщины, "Чиж" может быть причастен к убийству 69-летнего директора государственного предприятия "Волчанское лесное хозяйство".

В апреле 2022 года полиция открыла уголовное производство по факту нарушений законов и обычаев войны на Харьковщине

В сообщении отмечалось, что в ходе мониторинга социальных сетей на одном из сайтов обнаружена информация, что вчера в городе Волчанск Чугуевского района военнослужащие РФ обстреляли автомобиль начальника Волчанского лесхоза.

От полученных ранений мужчина погиб.

Коллаборанты в Украине - последние новости

СБУ задержала трех участников агентурной сети ФСБ и установила личность их российского "куратора". По заданию врага злоумышленники шпионили по так называемым "центрам принятия решений", собирали разведданные о локациях, вооружении и личном составе Сил обороны в Центральной и южной части Украины.

За каждое выполненное задание российские агенты получали от агрессора до 550 долл. на собственные карточки. Сумма зависела от срочности и качества выполненной "работы".

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