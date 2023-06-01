На Волыни 12 лет тюрьмы за государственную измену получил уроженец Украины, который во время войны добровольно пошел служить в армию России. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Отмечается, что уроженец Черновицкой области, проживая на территории РФ, добровольно поступил на военную службу. "В 2016-2019 годах он был разведчиком взвода управления артиллерийской батареи 20-й отдельной мотострелковой бригады в составе "Южного военного округа Вооруженных сил РФ", - сообщает Офис генпрокурора.
В СБУ добавили, что этот гражданин Украины в 2009 году выехал на постоянное жительство в РФ и получил там российский паспорт. В 2013 году его призвали на срочную военную службу в ряды Вооруженных сил РФ, а уже в 2016 году он подписал многолетний контракт с вражеской армией.
"Там его назначили в состав 20-й отдельной мотострелковой бригады (город Волгоград). Установлено, что это военное соединение принимало активное участие в боевых действиях против сил АТО на востоке Украины", - отмечают в СБУ.
По окончанию контракта и после начала полномасштабного вторжения РФ предатель решил вернуться в Украину.
Контрразведчики СБУ задержали злоумышленника в мае 2022 года на территории Волынской области, куда он въехал, прикрываясь украинским паспортом.
На основании собранных доказательств суд признал его виновным по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена) и назначил 12 лет тюрьмы.
В прокуратуре сообщили, что год до приговора суда он находился под стражей.
СБУ охотится на предателей
Как сообщал УНИАН, задержан житель Бахмута, который вступил в ряды Сил обороны на Днепропетровщине, чтобы собирать информацию для врага. В частности, собирал для российских захватчиков информацию об имеющемся в Украине западном вооружении и системах противовоздушной обороны.
По данным СБУ, мужчину еще до начала полномасштабного вторжения завербовал представитель 72-го разведцентра Главного управления генерального штаба Вооруженных сил РФ (более известного как ГРУ) Никита Климовский.