Гражданин Украины 14 лет назад въехал в РФ, там служил в армии, а затем снова оказался в Украине.

На Волыни 12 лет тюрьмы за государственную измену получил уроженец Украины, который во время войны добровольно пошел служить в армию России. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Отмечается, что уроженец Черновицкой области, проживая на территории РФ, добровольно поступил на военную службу. "В 2016-2019 годах он был разведчиком взвода управления артиллерийской батареи 20-й отдельной мотострелковой бригады в составе "Южного военного округа Вооруженных сил РФ", - сообщает Офис генпрокурора.

В СБУ добавили, что этот гражданин Украины в 2009 году выехал на постоянное жительство в РФ и получил там российский паспорт. В 2013 году его призвали на срочную военную службу в ряды Вооруженных сил РФ, а уже в 2016 году он подписал многолетний контракт с вражеской армией.

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"Там его назначили в состав 20-й отдельной мотострелковой бригады (город Волгоград). Установлено, что это военное соединение принимало активное участие в боевых действиях против сил АТО на востоке Украины", - отмечают в СБУ.

По окончанию контракта и после начала полномасштабного вторжения РФ предатель решил вернуться в Украину.

Контрразведчики СБУ задержали злоумышленника в мае 2022 года на территории Волынской области, куда он въехал, прикрываясь украинским паспортом.

На основании собранных доказательств суд признал его виновным по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена) и назначил 12 лет тюрьмы.

В прокуратуре сообщили, что год до приговора суда он находился под стражей.

СБУ охотится на предателей

Как сообщал УНИАН, задержан житель Бахмута, который вступил в ряды Сил обороны на Днепропетровщине, чтобы собирать информацию для врага. В частности, собирал для российских захватчиков информацию об имеющемся в Украине западном вооружении и системах противовоздушной обороны.

По данным СБУ, мужчину еще до начала полномасштабного вторжения завербовал представитель 72-го разведцентра Главного управления генерального штаба Вооруженных сил РФ (более известного как ГРУ) Никита Климовский.

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