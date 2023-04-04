Организаторы "пирамиды" предлагали своим клиентам стать инвесторами и перевести деньги на счет компании, которая якобы помогает "приумножать" капиталовложения.

Служба безопасности Украины разоблачила масштабную мошенническую схему, которую замаскировали под псевдоинвестиционный проект "Life is good".

Как сообщил пресс-центр СБУ, организаторы "пирамиды" предлагали своим клиентам стать инвесторами и перевести деньги на счет компании, которая якобы помогает "приумножать" капиталовложения.

По материалам следствия, злоумышленники получили почти $40 млн, обманув при этом более 1 тыс. человек. Для пользования "услугой" мошенники разработали собственный веб-ресурс с учетными записями потенциальных "инвесторов".

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"Дельцы обещали "вкладчикам" стабильные прибыли в виде "дивидендов" от инвестирования в акции перспективных предприятий мирового уровня. Кроме того, мошенники "гарантировали" своим клиентам "бонусы" в случае привлечения к проекту новых участников. Полученные от инвесторов деньги дельцы аккумулировали на собственные криптокошельки и банковские счета. По данным следствия, к организации сделки причастны более 10 человек. Прежде всего это граждане страны-агрессора. Изначально "проект" действовал только на территории РФ, но после 2017 года его постепенно пытались реализовать в Украине через массированную рекламную кампанию в интернете и открытие офиса в Киеве. После начала полномасштабного вторжения организаторы "пирамиды" хотели скрыть свою причастность к ней. Для этого наладили механизм привлечения виртуальных активов через сеть обменных пунктов криптовалюты по всей территории Украины", - говорится в сообщении.

Как проинформировали в СБУ, во время обысков в киевском офисе и по адресам проживания фигурантов выявлены: компьютеры, мобильные телефоны, бухгалтерия и черновые записи с доказательствами противоправной деятельности; сувенирная и рекламная продукция, которую дельцы использовали для привлечения "инвесторов".

В настоящее время одному из топ-менеджеров "инвестпроекта" сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса ("мошенничество").

СБУ призвала граждан, которые стали жертвами мошеннической схемы, сообщать об этом по номеру мобильного телефона (095) 899-21-16.

Мошенники в Украине

В последнее время в Украине участились случаи мошенничества различных масштабов. Жертвами мошенников становятся украинцы, которые, не зная, жертвуют им деньги якобы для нужд ВСУ или детей, эвакуированных из зоны боевых действий. Так, 30 марта стало известно, что в колонии на Ровенщине разоблачили мошенников, которые выманивали деньги у родственников пропавших украинских военных.

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