Не исключено, что это враг так пытается дестабилизировать ситуацию в регионах Украины.

Полиция проводит проверку на объектах по стране, в отношении которых поступили анонимные сообщения о заминировании. Как рассказали в Национальной полиции Украины, на электронные адреса органов государственной власти, местного самоуправления и других субъектов в нескольких регионах страны поступают анонимные письма о заминировании их зданий. В связи с этим проводятся проверки.

Отмечается, что Нацполиция уже не первый год сталкивается с такими сообщениями, поэтому наработан соответствующий алгоритм реагирования на такие события.

"Не исключено, что таким образом враг пытается дестабилизировать ситуацию в регионах нашего государства, поэтому применяет для этого информационно-психологические спецоперации. Сил и средств полиции хватает, чтобы проверить каждый объект", - говорится в сообщении.

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Так, на местах работают профильные службы. А граждан полиция призывает быть внимательными и способствовать правоохранителям в выполнении ими служебных обязанностей. По результатам проверок будет сообщена дополнительная информация.

Пресс-секретарь Нацполиции Елена Бережная в комментарии УНИАН рассказала, что "по всей Украине приходят эти сообщения, они регистрируются в режиме реального времени".

"Потому что это абсолютно разного рода... Это и органы государственной власти, и местного самоуправления, и учебные заведения, и частные объекты. Они получили все эти электронные письма. Вероятнее всего, как всегда, что это информационно-психологические спецоперации, потому что такая информация о заминировании поступает каждый день, фейковые сообщения. Но они отрабатываются. Сегодня просто была массовая рассылка", - сказала она.

Пресс-секретарь отметила, что конкретное количество объектов сейчас назвать не может, потому что информация от различных объектов о поступлении сообщений о якобы минировании до сих пор поступает в полицию.

В то же время начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор в своем Telegram-канале отметил, что на электронную почту Луганской ОГА поступило сообщение о заминировании здания.

"Аналогичные или похожие письма, в которых говорится о вероятной угрозе теракта, сегодня, 14 октября, получили учебные заведения, государственные и коммунальные учреждения в нескольких регионах страны. Среди них и Луганская областная государственная администрация, которая занимает одно из помещений в Днепре", - написал он.

Лысогор отметил, что массовыми сообщениями о заминировании административных зданий враг пытается дестабилизировать работу государственных структур и оказать влияние на работников.

Другие чрезвычайные новости Украины

Как сообщал УНИАН, в сентябре мэр Львова Андрей Садовый отметил, что неизвестные разбили одно из центральных кафе города, а также подожгли сразу восемь объектов, в частности кинотеатр "Колокол".

После в анонимных Telegram-каналах начали распространять информацию с угрозами о терактах. Так, из-за этого в школах Львова работала полиция.

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