Пострадавшие украинки госпитализированы / фото Akit
В Турции пикап, в котором находилось 5 человек скатился в пропасть. В результате происшествия серьезно пострадали две украинки.
Об этом сообщает издание Akit.
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Как сообщается, инцидент произошел в районе турецкой Алании. Грузовик упал с обрыва высотой около 50 метров. Пострадали все 5 человек, в том числе две украинки, они госпитализированы.
По данным издания, они находятся в тяжелом состоянии, есть угроза для жизни.
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