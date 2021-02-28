Автомобиль упал с обрыва высотой 50 метров.

В Турции пикап, в котором находилось 5 человек скатился в пропасть. В результате происшествия серьезно пострадали две украинки.

Об этом сообщает издание Akit.

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Как сообщается, инцидент произошел в районе турецкой Алании. Грузовик упал с обрыва высотой около 50 метров. Пострадали все 5 человек, в том числе две украинки, они госпитализированы.

По данным издания, они находятся в тяжелом состоянии, есть угроза для жизни.

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Перевод: Екатерина Лиманская