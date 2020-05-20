Обвал моста в Днепропетровской области: водители фур игнорировали ограничения

Мост внесен в перечень объектов, которые подлежат ремонту в этом году.

В Днепропетровской области водители грузовиков игнорировали ограничения движения на обрушившемся сегодня мосту через реку Чертомлык у села Алексеевка Никопольского района.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области.

«Несмотря на ограничения для тяжеловесного транспорта, установленные в соответствии с 4 эксплуатационным состоянием сооружения, водители продолжали интенсивно передвигаться по мосту, игнорируя ограничения в тоннаже. Как результат - сегодня произошло разрушение одной секции искусственного сооружения», - сообщили в пресс-центре.

Отмечается, что в апреле 2020 года было проведено обследование моста. Технический отчет планировалось предоставить в июле.

В ведомстве добавили, что указанный мост включен в перечень объектов, подлежащих ремонту в 2020 году.

Также отмечается, что в связи с аварийным разрушением моста через реку Чертомлык в Никопольском районе на автодороге Н-23 Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье км 206+925 всем участникам дорожного движения необходимо планировать свои маршруты с исключением вышеупомянутой автодороги на участке Никополь - Кривой Рог и в обратном направлении.

Как сообщал УНИАН, в селе Алексеевка Никопольского района Днепропетровской области сегодня утром во время движения грузового автомобиля через мост обрушилась одна из секций сооружения, в результате чего фура нависла над водой.

По факту обрушения моста открыто три уголовных производства: по ч. 1 ст. 367 (служебная халатность), ч. 1 ст. 275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) и ч.1 ст. 291 (нарушение действующих на транспорте правил) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.