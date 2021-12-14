Изменения погоды стоит ждать уже на выходных.

Практически всю неделю в Украине будет пасмурная погода. Периодически ожидаются осадки в виде дождей и мокрого снега, однако погода начнет меняться ближе к выходным.

Об этом рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха, передает "Обозреватель".

По ее словам, с сегодняшнего дня, 14 декабря, в большинстве областей ветер будет преимущественно северо-западным и западным. Это приведет к постепенному снижению температуры - она будет составлять от -3 до +3 градусов.

"В конце недели, на выходные, есть тенденция к снижению температуры, к морозам. Если уже будут осадки, то преимущественно в виде мокрого снега. Кое-где возможен и просто небольшой снег",- говорит она.

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По данным синоптика, в Карпатах выходных будет -5… -8 градусов. Но на остальной территории Украины ожидается 0… -5 градусов.

"В дальнейшем будем уточнять прогноз, но на следующей неделе, скорее всего, зима будет больше похожа на классическую, с морозами и снегом", - резюмировала она.

Напомним, синоптики рассказали, что ближайшие несколько дней атмосфера над Украиной будет перестраиваться на более зимние процессы. Это означает то, что воздушные потоки все чаще будут с севера, поэтому температура воздуха будет постепенно снижаться. Эти времена будут сопровождаться осадками в виде дождя и мокрого снега.

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Автор: Екатерина Лиманская