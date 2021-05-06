Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.

В Сумской области мужчина, представившись фельдшером, сделал инъекцию супружеской паре пенсионеров якобы от коронавируса. После этого они потеряли сознание.

Об этом идет речь в сюжете канала "Украина 24".

Сделав укол, мошенник вышел из дома и подождал, пока он подействует. После он вернулся и начал искать деньги и ценные вещи. Когда хозяйка дома пришла в сознание, злоумышленник начал ее избивать, а после вовсе устроил пожар в доме и покинул его на велосипеде.

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79-летняя женщина с трудом добралась к соседке и попросила о помощи.

"Огонь был только внутри, снаружи еще не было. Мы пробежали в калитку. Если бы она не дошла, если бы ей Бог не дал силы, то я не знаю, что бы было. Дед лежал на животе, он не мог ничего сказать. Говорит, я как пьяный после укола, не могу пошевелиться", - рассказала соседка.

На место вызвали полицию и пожарных. Мошенником оказался ранее судимый 54-летний житель соседнего села. "Вакцинацию" он сделал препаратом для животных, купленным два года назад. Местные жители говорят, что он является наркоманом и алкоголиком. Теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы.

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Автор: Юрий Годован