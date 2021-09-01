Обнаруженный снаряд содержал взрывчатое вещество.

В Сумах в школьном музее обнаружили опасный зенитный снаряд времен Второй мировой войны.

Как сообщает "Суспильное", директор учреждения общего среднего образования I-III уровней №19 им. Н. С. Нестеровского Богдан Сюркало, который работает там два месяца, вызвал сегодня, 1 сентября, взрывотехников.

По информации Сюркала, школьный музей работает с 1963 года и в нем для примера хранились три учебные мины и зенитный снаряд, для проверки безопасности которых директор и вызвал взрывотехников.

"Снаряд стоял на нижней полке рядом с фугасом, и у него был конус сверху. Конус говорит о том, что это взрыватель, и специалисты подтвердили, что взрыватель находился в состоянии, которое могло бы быть приведено к боевому. Сам снаряд содержал взрывчатое вещество", - рассказал Сюркало.

Специалисты-взрывотехники, прибывшие в учебное заведение, установили, что мины действительно являются учебными, а снаряд - опасный.

"Мины оставили в школе (выдав соответствующие сертификаты), а снаряд изъяли. Находку, по словам специалиста отдела коммуникации Нацполиции Сумщины Владимира Кузьменко, утилизируют", - говорится в сообщении.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Виталий Кохан