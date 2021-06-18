Предварительно, водитель был трезв.

Легковушка в Сумах влетела в летнюю площадку кафе. В результате инцидента три человека получили травмы.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

По словам очевидцев, машина была припаркована в нескольких метрах от кафе, но внезапно авто проскочило через бордюр и протаранило столик на летней площадке, где сидели люди.

"Стол оказался под машиной. Из-под авто доставали стул, женщина успела отскочить. Если бы не успела - неизвестно что было бы", - рассказала Наталья Воскобойникова, которая стала очевидцем инцидента.

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Кроме того, еще одна женщина не успела отскочить и ее подмяло под авто, из-за чего она получила травмы рук и живота. Ее госпитализировал.

По словам 55-летнего водителя авто, машина стояла с включенной передачей, но когда он ее завел, то авто резко вылетело на летнюю площадку кафе.

Как ранее сообщал УНИАН, в Луцке пьяный водитель троллейбуса разбила два забора и уехала в депо.

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Автор: Анастасия Горбачева