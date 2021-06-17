Женщина говорит, что уехала из-за страха.

В Луцке пьяный водитель троллейбуса разбила два забора и уехала в депо.

Об этом идёт речь в сюжете ТСН.

Женщина высадила пассажиров на конечной остановке, а троллейбус направила в ограждение. На разбитом транспорте она уехала с места аварии.

Свидетели вызвали полицию. Позднее и женщина вернулась на место происшествия. Выяснилось, что она была пьяна - содержание алкоголя в крови в 5 раз превышало норму.

Читайте такжеОдессит изрезал ножом прохожего из-за его внешностиОна говорит, что уехала из-за страха. Теперь ей грозит штраф в размере 17 тысяч гривен.

Также она должна будет выплатить владельцам забора компенсацию.

Местные жители рассказали, что женщина несколько раз покупала алкоголь на конечной остановке. Однако в депо заявляют, что утром ее проверяли и она была трезва.

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Автор: Людмила Жерновская