Лесистые территории на Херсонщине большие, а помимо огня у них есть не меньшая преграда - российские войска.

В оккупированной Херсонской области с начала мая бушуют пожары.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Горят леса и днепровские плавни и уже несколько дней пылает лес в Голопристанском районе вблизи деревень Геройское и Ивановка.

Оккупанты не пускали туда ни технику лесхоза, ни людей, готовых тушить огонь своими силами. Лесничего, который просил проезда для пожарных машин, оккупанты задержали.

Несмотря на это, небезразличным местным жителям вместе с пожарными удалось погасить около 10 га площади.

"Мы благодарны всем людям, которые помогали не только в тушении, а подвозили топливо и другое необходимое. На данный момент, благодаря всем вам, у нас есть достаточно ресурсов, чтобы дальше ликвидировать очаги возгорания", - написал участник тушения пожара на своей странице в Фейсбук.

Сегодня, с самого утра, жители близлежащих к лесу населённых пунктов, собираются возле пожарной части в Голой Пристани, чтобы вместе продолжить бороться с огнем.

Як сообщал УНИАН, в Украине на сегодня, 10 мая, объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

"9-12 мая в Украине, кроме Закарпатской и Ивано-Франковской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", - сообщили синоптики.