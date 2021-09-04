Среди задержанных как мужчины, так и женщины, в том числе и журналист.

В Симферополе у здания ФСБ РФ на улице Франко произошли массовые задержания. Там собрались родственники крымских татар, которых увезли во время незаконных рейдов и обысков.

Об этом сообщает "Крымская солидарность" в Facebook.

Задержаны 40 человек. Среди них как мужчины, так и женщины. Также был задержан гражданский журналист "Крымской солидарности" и корреспондент Грани.ру Айдер Кадыров.

Люди собирались у здания ФСБ, потому что не могут понять, куда забрали их родственников. Уже второй день в Крыму проходят незаконные рейды, крымских татар задерживают и увозят на "разговор с ФСБ". Никто не знает, где сейчас находятся задержанные и скоро ли их вообще отпустят.

"Родственники и адвокаты предпринимают различные попытки в поисках пропавших, но до настоящего времени место пребывания ни одного из задержанных не известно", - говорится в сообщении.

Задержание крымских татар-что известно

Как уже сообщал УНИАН, 3 сентября сотрудники ФСБ задержали Эльдара Одаманова, ночью 4 сентября - Азиза Ахметова, Асана Ахметова и Шевкета Усеинова. Утром 4 сентября после обысков в доме также задержали заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляля.

На рейд незаконных обысков и задержаний крымских татар в оккупированном Крыму отреагировали в МИД. Министерство выразило протест.

Ситуацию уже прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что пятерых крымских татар, среди которых первый заместитель председателя Меджлиса Нариман Джелял, задержали из-за проведения "Крымской платформы".

Автор: Тамара Отовская