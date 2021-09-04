3 и 4 сентября на временно оккупированном полуострове сотрудники ФСБ РФ задержали Эльдара Одаманова, Азиза и Асана Ахметовых, Шевкета Усеинова и Наримана Джеляла.

Президент Владимир Зеленский убежден, что пятерых крымских татар, среди которых первый заместитель председателя Меджлиса Нариман Джеляль, задержали из-за проведения "Крымской платформы".

Об этом он написал в Twitter.

"Оккупанты в Крыму снова прибегают к преследованиям крымских татар. В их домах происходят очередные обыски и задержания. Уже забрали Наримана Джелялова, 1-го заместителя председателя Меджлиса. Так РФ реагирует на начало работы "Крымской платформы". Все задержанные должны быть освобождены!",- подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 3 и 4 сентября в оккупированном Крыму сотрудники ФСБ РФ задержали Эльдара Одаманова, Азиза и Асана Ахметовых, Шевкета Усеинова и Наримана Джелялова.

Читайте такжеСвязи крепче, чем когда-либо: в посольстве США оценили встречу Зеленского с БайденомПо данным правозащитников, их задержали якобы в связи со взрывом газопровода в селе Перевальное Симферопольского района.

По фактам обысков и задержаний крымских татар прокуратура АР Крым и г. Севастополя открыла производство по ч. 2 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища) и ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы) Уголовного кодекса Украины.

Уже известно, что из-за рейда незаконных обысков и задержаний крымских татар в оккупированном Крыму в МИД выразили протест.

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Автор: Виктория Токарева