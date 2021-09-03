По словам его супруги, до сих пор у нее нет никаких данных о местонахождении ее мужа.

Сотрудники ФСБ России похитили жителя Крыма Эльдара Одаманова после обыска в его доме в Симферополе.

Об этом сообщает "Крымская солидарность" в Facebook.

"Утром в доме крымского татарина Эльдара Одаманова в Симферополе прошел обыск в связи со взрывом в селе Перевальное в Крыму. Силовики с нашивками ФСБ изъяли технику и увезли мужчину с собой. На данный момент его нет ни в одной дежурной части города, его супруга написала заявление о похищении в полицию", - говорится в сообщении.

Обыск в доме Одамановых начался в 6 утра со стука в дверь и угрозы ее выломать. Проигнорировавшие просьбу представиться люди в форме хаки забрали у семьи мобильные телефоны, а затем предъявили постановление суда об обыске, проводимом из-за взрыва на газопроводе в селе Перевальном.

По словам адвоката Лилии Гемеджи, в документе был указан только адрес жилища. Фамилия и предъявленное обвинение в постановлении не зафиксированы. Также силовики привели с собой двух непредставившихся понятых.

В результате следственных действий были изъяты два ноутбука, два телефона и два флеш-накопителя. После составления списка изъятых вещей в протоколе Одаманов потребовал правоохранителей показать содержимое пакета с опечатанным имуществом. В нем не оказалось его мобильного телефона, несмотря на обратное утверждение в протоколе обыска. Выяснилось, что аппарат забрал один из силовиков и уехал с ним в неизвестном направлении. Спустя некоторое время его вернули. Что происходило с мобильным телефоном вне правового поля зрения также остается неясным, отметили правозащитники.

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"Примерно в 7:20 утра обыск закончился, и представители правоохранительных органов попросили Одаманова проехать с ними в центральное отделение полиции. Когда супруга позвонила в дежурную часть, мужа там не оказалось, как и в Главном Управлении ФСБ и МВД. Сафие Мамутова обратилась в полицию, но до сих пор у нее нет никаких данных о местонахождении ее мужа", - рассказали в "Крымской солидарности".

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Автор: Тамара Отовская