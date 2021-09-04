Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с очередным рейдом незаконных обысков и задержаний крымских татар во временно оккупированном Крыму, которые проходят 3 и 4 сентября.
Об этом говорится в комментарии МИД Украины.
По имеющейся информации, сотрудники ФСБ утром 3 сентября задержали Эльдара Одаманова, ночью 4 сентября - Азиза Ахметова, Асана Ахметова и Шевкета Усеинова. Утром 4 сентября после обысков в доме также задержали заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляля.
"Рассматриваем этот карательный рейд против руководителей Меджлиса в качестве наказания за участие в учредительном саммите "Крымской платформы" 23 августа, а также очередные репрессии Российской Федерации, направлены на запугивание представителей крымскотатарского народа и вытеснение его из временно оккупированного полуострова", - заявили в МИД.
Украинские дипломаты подчеркнули, что Российская Федерация как страна-оккупант в соответствии с нормами международного права, обязана немедленно прекратить политические репрессии против местного населения временно оккупированного ею Крымского полуострова.
"Российская Федерация должна также выполнить в полной мере положения резолюций ГА ООН 68/262 от 27 марта 2014 года "Территориальная целостность Украины" и "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)" 2016-2020 гг. и приказа Международного суда ООН относительно применения мер в рамках иска Украины против Российской Федерации относительно применения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации", - подчеркнули в МИД.
В украинском внешнеполитическом ведомстве требуют от России немедленно освободить задержанных пять человек, а также всех незаконно удерживаемых ею граждан Украины.
Читайте такжеБаннер с изображением пророссийского политика Мураева сняли с дома профсоюзов (фото)В МИД призвали международное сообщество решительно осудить такие противоправные действия страны-оккупанта, усилить давление на РФ для прекращения ею грубых нарушений прав человека на территории временно оккупированной ею АРК и Севастополя, продолжить активную защиту прав и свобод жителей Крымского полуострова, в частности в рамках "Крымской платформы".
Как сообщал УНИАН, по данным правозащитников, Одаманова, Азиза и Асана Ахметовых, Усеинова и Джеляля задержали якобы в связи со взрывом газопровода в селе Перевальное Симферопольского района.
По фактам обысков и задержаний крымских татар прокуратура АР Крым и г. Севастополя открыла производство по ч. 2 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища) и ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы) Уголовного кодекса Украины.
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