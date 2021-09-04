Перед этим в домах нескольких крымских татар прошли обыски.

Во временно оккупированном Крыму российские силовики увезли в неизвестном направлении крымскотатарского активиста Наримана Джеляла.

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на активиста Заира Смедляева.

Ранее Смедляев сообщил, что в доме Джеляла в с. Первомайское российские силовики проводят обыск.

Рано утром Нариман опубликовал на своей странице в соцсети информацию об обысках других людей, которые проходили ночью.

Читайте такжеВ Одессе выпустили из СИЗО задержанного по подозрению в вымогательстве активиста

"Около часа ночи в селе Первомайское Симферопольского района в доме Ахтемова Азиза 1996 г.р. сотрудниками полиции был произведён обыск. Как и в случае с Эльдаром Одамановым, якобы в связи с неким взрывом в селе Перевальное Симферопольского района. После обыска Азиза увезли. Его местонахождение на данный момент неизвестно", - написал Джелял.

В свою очередь в прокуратуре АР Крым и г. Севастополя сообщили, что квалифицируют такие действия оккупантов по ч. 2 ст. 162 (Нарушение неприкосновенности жилища) и ч. 2 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Оккупация Крыма Россией

Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенный крымские власти заявили, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

20 февраля 2014 года Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Автор: Виктория Токарева