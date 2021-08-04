Пострадавшего в критическом состоянии увезли на "скорой".

В Киеве вечером во вторник во дворе дома на улице Осиповского произошел конфликт, который закончился пьяной поножовщиной.

Соответствующее видео опубликовано в Телеграм-канале "Киев оперативный".

Конфликт был спровоцирован ссорой в одной большой компании молодых людей.

"К сожалению, закончилось всё не так весело - в 21:55, когда все уже были достаточно заспиртованные, в компании произошёл конфликт. Как настоящие джентльмены, они решили отойти от самой компании, где находились такие же поддатые сударыни. Короче, закончилось всё тем, что один нанёс другому два серьёзных ножевых ранения в область груди. Потерпевший чуть походил-побродил и упал", - говорится в сообщении.

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Раненому вызвали скорую помощь, медики позвали на место инцидента полицию.

"Спустя несколько минут часть компании вернулась на место и, когда потерпевшего в довольно критическом состоянии госпитализировали, начали корчить из себя "окуней", мол - не знаем, не слышали и тд. Благо, во дворе установлены камеры видеонаблюдения, которые засняли всё", - говорится в сообщении.

В итоге на место инцидент прибыли следователи полиции, патрульные и кинологи.

Автор: Иван Бойко