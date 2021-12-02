В ведомстве отмечают, что подобные заявления ФСБ РФ стоит рассматривать исключительно через призму гибридной войны.

В Службе безопасности Украины прокомментировали сообщение российской ФСБ о задержание трех украинцев.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

"Подобные заявления ФСБ РФ стоит рассматривать исключительно через призму гибридной войны, в которой информационная пропаганда и распространение фейков имеют выдающуюся роль", - отметил он.

Дехтяренко добавил, что одна из главных задач СБУ – противодействие разведывательно-подрывной деятельности иностранных спецслужб именно на территории Украины.

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По его словам, за 9 месяцев этого года СБУ разоблачила около 50 таких агентов, двух из них – с поличным, во время попытки совершения диверсионно-террористических актов.

В частности, в ноябре СБУ разоблачила кадровых сотрудников ФСБ, которые совершили более 5 тыс. кибератак на государственные органы Украины.

"Были поименно установлены офицеры ФСБ РФ и перехвачены их разговоры. Очевидно, что это большая репутационная потеря для ФСБ, которая в очередной раз стремится дискредитировать украинскую спецслужбу фейками", - подчеркнул спикер СБУ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 2 декабря, Федеральная служба безопасности РФ заявила о задержании трех украинцев.

В сообщении сказано о задержании двух якобы агентов СБУ, прибывших в РФ для "сбора информации и осуществления фото- и видеосъемки стратегически важных предприятий жизнеобеспечения и объектов транспортной инфраструктуры".

По данным российской спецслужбы, они якобы признались в том, что завербованы действующим сотрудником СБУ в Тернопольской области, который якобы поставил им задачу по сбору информации о стратегических объектах за вознаграждение в 10 тыс. долларов.

Кроме того, в ФСБ заявили о задержании якобы агента Главного управления разведки Министерства обороны Украины, который "был направлен на территорию РФ с целью совершения террористического акта".

Он якобы также дал признательные показания.

По данным ФСБ, теракт планировалось осуществить путем подрыва двух самодельных взрывных устройств общей массой 1,5 кг в тротиловом эквиваленте.

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Автор: Антонина Доломанжи