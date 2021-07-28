Легкомоторный спортивный самолёт WT-10 Advantic упал на частный жилой дом и загорелся

В результате крушения легкомоторного самолёта вблизи села Шепаровцы (Ивано-Франковская область) погибли четыре человека.

Как стало известно Объединённой еврейской общине Украины, в авиакатастрофе, кроме пилота, также погибли хасиды. Известно, что они были из группы, которая прибыла на отдых в этот район.

В комментарии УНИАН в ОЕОУ уточнили, что хасиды были гражданами США.

Погибшим пилотом являлся легендарный Игорь Табанюк – профессиональный летчик, председатель общественной организации Прикарпатская детско-юношеская спортивная ассоциация малой авиации, которая занимается развитием коломыйского аэродрома малой авиации.

Свой первый полет Игорь Табанюк совершил еще 40 лет назад. Он развивал малую авиацию в Коломые.

Напомним, 28 июля в Коломыйском районе Ивано-Франковской области рухнул на частный дом и загорелся легкомоторный спортивный самолет WT-10 Advantic. В результате катастрофы погибли четыре человека.

В 13:58 пожар был локализован. К тушению были привлечены 10 человек и 3 единицы техники ГСЧС.

Автор: Иван Бойко