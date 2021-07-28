Игорь Табанюк, управлявший самолетом, который упал в Ивано-Франковской области, когда-то установил рекорд вместе с известным путешественником Дмитрием Комаровым.

Пилотом самолета, который упал в Ивано-Франковской области на жилой дом, был один из лучших и опытных пилотов Украины - Игорь Табанюк.

Об этом корреспондентам ТСН рассказали друзья погибшего.

Табанюка хорошо знали по всей Украине. Именно с ним Дмитрий Комаров установил рекорд по как можно большему количеству посещению аэродромов в стране лишь за трое суток.

Пилот часто был героем сюжетов о малой авиации от журналистов ТСН.

Игорь Табанюк – профессиональный летчик, председатель общественной организации Прикарпатская детско-юношеская спортивная ассоциация малой авиации, которая занимается развитием коломыйского аэродрома малой авиации.

Свой первый полет Игорь Табанюк совершил еще 40 лет назад. Он развивал малую авиацию в Коломые.

Табанюк был сыном военного пилота. Он родился в Узбекистане и получил образование в Черниговском высшем военном авиационном училище. В Коломыю Игорь с женой Оксаной переехали в 1985-м году.

Читайте такжеНа Чернобыльской АЭС объявлен режим аварийной готовности, ищут взрывчаткуВ училище летал на L-39, МиГ-21. Далее освоил Як-28, Су-24 МР. В Коломые на протяжении шести лет он был командиром эскадрильи, стал заместителем командира полка по летной подготовке.

Грусти добавляет и то, что в 2013 году в авиакатастрофе погиб младший сын Табанюка. Парень полетел вместо своего отца на проверку самолета.

Табанюк считал, что сын "забрал" его смерть.

Профессиональный летчик и инструктор Игорь Табанюк пережил 6 дней без воды и еды после падения в Гималаях, терял близких в авиакатастрофах, совершал посадку без двигателя, но это все не остановило его желание развивать авиационное дело в Украине. Его жизнь оборвалась 28 июня.

Как сообщал УНИАН, в Ивано-Франковской области упал легкомоторный самолет: погибли четыре человека.

Также Вас могут заинтересовать новости:

Автор: Полина Кузенко