Пилотом самолета, который упал в Ивано-Франковской области на жилой дом, был один из лучших и опытных пилотов Украины - Игорь Табанюк.
Об этом корреспондентам ТСН рассказали друзья погибшего.
Табанюка хорошо знали по всей Украине. Именно с ним Дмитрий Комаров установил рекорд по как можно большему количеству посещению аэродромов в стране лишь за трое суток.
Пилот часто был героем сюжетов о малой авиации от журналистов ТСН.
Игорь Табанюк – профессиональный летчик, председатель общественной организации Прикарпатская детско-юношеская спортивная ассоциация малой авиации, которая занимается развитием коломыйского аэродрома малой авиации.
Свой первый полет Игорь Табанюк совершил еще 40 лет назад. Он развивал малую авиацию в Коломые.
Табанюк был сыном военного пилота. Он родился в Узбекистане и получил образование в Черниговском высшем военном авиационном училище. В Коломыю Игорь с женой Оксаной переехали в 1985-м году.
Читайте такжеНа Чернобыльской АЭС объявлен режим аварийной готовности, ищут взрывчаткуВ училище летал на L-39, МиГ-21. Далее освоил Як-28, Су-24 МР. В Коломые на протяжении шести лет он был командиром эскадрильи, стал заместителем командира полка по летной подготовке.
Грусти добавляет и то, что в 2013 году в авиакатастрофе погиб младший сын Табанюка. Парень полетел вместо своего отца на проверку самолета.
Табанюк считал, что сын "забрал" его смерть.
Профессиональный летчик и инструктор Игорь Табанюк пережил 6 дней без воды и еды после падения в Гималаях, терял близких в авиакатастрофах, совершал посадку без двигателя, но это все не остановило его желание развивать авиационное дело в Украине. Его жизнь оборвалась 28 июня.
Как сообщал УНИАН, в Ивано-Франковской области упал легкомоторный самолет: погибли четыре человека.
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