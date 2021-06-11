Для маскировки владелец расположил теплицы посреди обычного сада. Говорит, выращивал для себя.

Правоохранители Херсонщины в одном из сел Каховского района нашли наркоплантацию и изъяли коноплю на 5 млн гривень.

"В двух теплицах полицейские обнаружили более 200 кустов элитных сортов конопли высотой до двух метров. Также правоохранители изъяли высушенные растения конопли весом более 10 кг. По ценам "черного рынка" стоимость изъятого составляет примерно 5 млн гривень", - рассказали в отделе коммуникации полиции области.

Владельцем наркоплантации оказался 31-летний ранее не судимый местный житель. Он рассказал, что коноплю якобы выращивал для собственных нужд, а семена заказал через интернет.

Растения были ухожены, мужчина подвел к ним капельное орошение, удобрял минеральными удобрениями. Ради маскировки теплицы расположил посреди обычного сада.

Читайте такжеВ Канаде военных во время ученый тайно угощали сладостями с наркотикамиОколо 10 кг высушенных кустов растения правоохранители нашли на чердаке дома. У мужчины также изъяли травматический пистолет "Форт", сейчас устанавливается его происхождение. Сам владелец говорит, что оружие ему было нужно для самозащиты, а купил его в интернете.

Полиция расследует связи мужчины и выясняет его возможную причастность к сбыту наркотиков. Предварительная квалификация уголовного правонарушения по ч. 1 ст. 310 "Посев или выращивание снотворного мака или конопли" Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Катерина Комолова