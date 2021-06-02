Под документом уже подписались 82 народных депутата.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о легализации медицинского каннабиса.

Как передает корреспондент УНИАН, речь идет о проекте закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования обращения конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности" (регистрационный №5596).

Представляя документ, представитель фракции "Голос") Ольга Стефанишина сообщила, что под ним подписались 82 народных депутата.

По ее словам, законопроектом предусмотрено разрешение легального лечения медицинским каннабисом на территории Украины, но по рецепту врача.Читайте такжеРазумков не поддерживает идею легализации каннабиса

Также, отметила она, это позволит украинскому бизнесу производить лекарства на основе медицинской конопли, но при наличии соответствующей лицензии.

Стефанишина отметила, что украинским ученым будет разрешено изучать медицинскую коноплю, проводить клинические испытания на территории Украины. Кроме того, она отметила, что, согласно законопроекту, правоохранительные органы будут иметь возможность контролировать процесс изготовления и реализации препаратов из каннабиса, чтобы не было никаких злоупотреблений.

В настоящее время текста законопроекта на сайте парламента нет.

На презентации документа присутствовала 4-летняя девочка София Мостовенко, которая испытывает боли в связи с заболеванием эпилепсией, и родителям приходится за рубежом покупать препараты, чтобы облегчать ей боль. Мать Софии сказала журналистам, что в случае легализации медицинского каннабиса их дочь и еще много больных людей смогут избавиться от боли из-за болезни и жить полноценной жизнью.

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Автор: Надя Пришляк