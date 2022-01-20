Одна из работниц заведения пришла на "смену" прямо во время обыска.

В Ривне полиция провела обыски в заведении, оказывающем интимные услуги под видом массажного салона.

Об этом сообщает издание "Ровно Онлайн".

Сотрудники отдела противодействия торговле людьми и рота полиции особого назначения пришли с обысками в такие салоны по все Украине одновременно.

В Ривне на момент штурма салона находились пять неместных девушек, еще одна пришла на "смену" прямо во время обыска.

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По информации правоохранителей, кроме массажа в заведении также оказывали "VIP-услуги", в частности, связанные с мастурбацией. Стоимость - от 1700 до 11000 гривен.

Когда силовики ворвались в помещение, девушки пытались сбежать на улицу. У них забрали телефоны и заставили ждать завершения следственных действий. Кроме работниц салона в здании находился и обнаженный клиент, который получал услуги в одной из комнат.

Кроме общих помещений в доме, где устроили бордель, было 4 типовых комнаты с заклеенными окнами, неоновой подсветкой и широкими двуспальными кроватями.

В общих комнатах правоохранители нашли две скрытые вебкамеры с прямым подключением к интернету. Они были спрятаны в аудиоколонках.

Во время обыска также обнаружили массажные масла, лубриканты, одноразовое нижнее белье, коллекцию эротических нарядов и экстравагантной обуви.

Были в ящиках и методички для неместных о том, как добраться до салона, а также о том, как реагировать в случае контакта с правоохранителями.

Нашли и официальную кассу (с брендированными кассовыми лентами, где указано, что салон не предоставляет интимных услуг), и график измерения температуры работниц.

Были и нетипичные находки, такие как настольные игры.

На втором часу обыска в здание пришла еще одна работница - девушка из Херсона, которая прибыла с чемоданом.

Работницы салона могут получить административные штрафы по ст. 181-1 Куоап (проституция), а организаторам грозит уголовная ответственность за сутенерство (ст. 203 УК).

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