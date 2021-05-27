Личности угонщиков уже установили.

В Испании трое мужчин угнали школьный автобус, чтобы поехать в бордель.

Об этом пишет noticia.ru.

Автобус был припаркован в муниципалитете Алькориса. На рассвете мужчины отправились на нем в публичный дом.

Позже они вернули автобус на парковку, пишет Diario de Teruel.

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Автор: Людмила Жерновская