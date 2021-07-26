Организаторам схемы сообщено о новых подозрениях.

Правоохранители выявили новые факты мошенничества в рамках финансовой пирамиды В2В Jewelry.

Об этом сообщается на сайте Службы безопасности Украины.

Так, правоохранители задокументировали новые факты мошенничества с финансовыми ресурсами и легализации средств, добытых преступным путем, в особо крупных размерах, совершенные организованной группой лиц, которые контролировали деятельность финансовой пирамиды (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, организаторы схемы предлагали гражданам инвестировать свои деньги в пирамиду под высокие проценты – от 260 до 416. После внесения денежных средств граждане получали "сертификаты", которые не имели финансовой гарантии. Фискальный чек при этом не выдавался.

Кроме того, в магазинах можно было приобрести ювелирные изделия, за покупку которых обещали постепенно вернуть сумму, превышающую их полную стоимость. Однако стоимость драгоценностей значительно превышала рыночную цену.

Читайте такжеМост Патона в третий раз за месяц превратился в "водопад" (видео)"Сумма ущерба, нанесенного государству в результате противоправной деятельности, составляет почти 25,7 млн грн", - сообщили в Службе безопасности.

21-22 июля в столице, Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Одесской, Харьковской и Черкасской областях правоохранители провели 26 обысков по местам проживания лиц, которые контролируют деятельность финансовой пирамиды.

Также обыски проводились по месту расположения магазинов, которые используются для совершения уголовных правонарушений, отмечает пресс-служба.

По результатам проведения обысков изъято:

документы, имеющие доказательное значение;

ювелирные изделия и печати юридических лиц, которые использовались при совершении преступлений;

мобильные телефоны и компьютерную технику, содержащие необходимую следствию информацию;

имущество, в том числе транспортные средства, добытые преступным путем.

Одновременно с этим прекращена работа магазинов, их помещения в установленном УПК порядке опечатано.

Читайте такжеВ "Слуге народа" заявили об избиении их депутата на ЖитомирщинеВ настоящее время 4 лицам - организатору финансовой пирамиды и его соучастникам, сообщено о подозрениях. На имущество подозреваемых, в том числе и на остров, расположенный в Киевской области, приобретенный за средства, полученные в результате мошеннических действий, наложен арест.

Для одного из подозреваемых СБУ ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Впрочем, Печерский райсуд Киева избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства (не предусматривает каких-либо ограничений на перемещение или выезд за границу), сообщили в пресс-центре спецслужбы.

Процессуальные мероприятия, направленные на документирование преступной деятельности всех предполагаемых участников схемы, продолжаются.

Как сообщал УНИАН, в августе 2020 года в СБУ сообщили о прекращении деятельности финансовой пирамиды "В2В Jewelry". По данным следствия, организаторы преступной схемы присвоили более 250 млн долларов. Вкладчиками пирамиды стали более 600 тысяч граждан.

Читайте такжеСнесло крышу: в Винницкой области в жутком ДТП погибли отец и сын (фото, видео)В причастности к организации финансовой пирамиды подозревали свыше 20 человек, также были привлечены более 100 подконтрольных юридических лиц.

За время функционирования финансовой пирамиды организаторы с целью легализации средств приобрели:

один из островов Днепровского каскада с объектами недвижимости;

18 элитных внедорожников, стоимостью более 100 тыс. долларов каждый;

драгоценности;

другое движимое и недвижимое имущество, ориентировочной стоимостью более 250 млн долларов.

Ранее УНИАН сообщал, что в России "посыпалась" финансовая пирамида Finiko. Ради нее вкладчики продавали квартиры.

Автор: Виктория Токарева