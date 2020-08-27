К организации финансовой сделки причастны более 20 человек, задействованы более 100 подконтрольных юридических лиц.

Служба безопасности Украины блокировала противоправную деятельность организованной преступной группировки, участники которой создали финансовую пирамиду для завладения средствами украинских граждан.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации источника УНИАН в СБУ, этой финансовой «пирамидой» является так называемый «бизнес-проект» под видом сети ювелирных магазинов В2В Jewelry. В магазинах покупателям предлагали возможность получить кэшбек при покупке ювелирных изделий.

Официально в СБУ не уточняют, о какой именно «пирамиде» идет речь. Вместе с тем на опубликованных службой фото, судя по всему, - сертификаты именно B2B Jewelry, а также один из ювелирных магазинов организации.

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600 тысяч пострадавших

Оперативники спецслужбы установили, что вкладчиками «пирамиды» стали более 600 тысяч граждан.

Ориентировочный объем средств, присвоенных и легализованных злоумышленниками через приобретение элитного движимого и недвижимого имущества, инвестирование в подконтрольный бизнес, составляет более $250 миллионов.

Кто причастен

Сотрудники СБ Украины задокументировали, что к финансовой сделке причастны более 20 человек, задействованы более 100 подконтрольных юридических лиц.

За период функционирования пирамиды, с начала 2019 года, организаторы приобрели за незаконно полученные средства один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью свыше 100 тысяч долларов США каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество.

Обыски

27 августа в рамках уголовного производства правоохранители провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях и в Одессе. Судом наложены аресты на имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юридические лица.

По результатам следственных действий будет принято решение относительно сообщения фигурантам о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

Операцию проводили сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины совместно с Главным следственным управлением Национальной полиции за процессуального руководства Офиса Генерального прокурора.

Разоблачение конвертационных центров

7 августа 2020 года в Киеве разоблачили конвертационный центр с оборотом более 200 миллионов гривен.

24 июля 2020 года СБУ накрыла масштабную сеть конвертационных центров с оборотом в 400 миллионов гривен.

7 мая 2020 года СБУ было проведено более 100 одновременных обысков у фигурантов производства, связанных с работой и «крышеванием» конвертационных центров.

17 июля 2017 года Киеве накрыли конвертационный центр с оборотом более 150 миллионов гривен.

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Автор: Елена Коваленко