Мужчина, найденный на обочине дороги, получил несколько огнестрельных ранений.

В пригороде Одессы застрелили главу общественного формирования по охране общественного порядка "Подразделение содействия правоохранительным органам", бизнесмена Геннадия Бейбутяна. Активисты обращают внимание на то, что организация имеет отношение к "заработкам" на удостоверениях формирования, что дает возможность избежать мобилизации.

Как сообщили в региональном главке Национальной полиции, покойника с огнестрельными ранениями нашли вечером 18 октября на обочине дороги в пригороде Одессы.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и криминалистическая лаборатория полиции.

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Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Очевидцы в Telegram пишут, что тело с простреленной головой и туловищем нашли между Красным Хутором и поселком Таирово, рядом с 50-летним мужчиной стоял автомобиль "Тесла", двери которого были открыты. В машине были документы на имя Геннадия Бейбутяна. Говорится, что это - владелец бизнеса по продаже и обслуживанию автомобилей, председатель дачного кооператива "Лагуна".

В то же время одесский активист Демьян Ганул в Telegram пишет, что Бейбутян также является председателем общественного формирования по охране общественного порядка "Подразделение содействия правоохранительным органам".

"Это то самое формирование, которое патрулирует город совместно с полицией во время комендантского часа... Напомню, там колоссальная схема по заработку денег, к которой причастны серьезные работники полиции Одессы, продажа удостоверений участника формирования, которое дает бронь от мобилизации", - утверждает Ганул.

Он также обратился к начальнику ГУ НП в Одесской области Ивану Жуку из-за убийства Бейбутяна.

"Иван Жук, как вы там? Если убивают тех, кто "работает" с вашими подчиненными, то это плохой звоночек для безопасности людей в целом", - отмечает Ганул.

Согласно открытым источникам, упомянутое общественное формирование фигурирует в уголовном производстве. В частности, в одном из постановлений Киевского районного суда Одессы говорится, что в феврале 2024 года в полицию поступило заявление от мужчины. Он сообщил, что группа должностных лиц ООО "Твои любимые", где работал заявитель, и ГФОГП "Подразделение содействия правоохранительным органам" требуют от него 1800 долларов. В частности, за оформление на его имя удостоверения указанного общественного формирования, которое необходимо для осуществления им профессиональной деятельности, в том числе в комендантский час. Во время обысков у лиц, вероятно, причастных к событию, были изъяты сотни удостоверений.

Основной вид деятельности ООО "Твои любимые" - оптовая торговля мясом и мясными продуктами, а заявитель выполнял работу по ремонту, монтажу, демонтажу, а также по обслуживанию торгового оборудования и помещений.

Другой инцидент

Ранее УНИАН писал, что в Киевской области задержали местного жителя, который подозревается в огнестрельном ранении иностранца в Одессе - преступление было совершено 6 сентября в Одессе, на улице Дмитрия Донского.

Фигуранта установили и разыскали в Броварах, куда он сбежал сразу после совершения преступления. Установлено, что 39-летний житель города, находясь в Одессе, совершил несколько выстрелов в сторону 40-летнего гражданина другой страны. Ранив мужчину, злоумышленник скрылся, а прохожие позвонили в "скорую" и полицию. Пострадавшего госпитализировали с телесными повреждениями в виде огнестрельного ранения плеча, поясницы и спины.

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