Минобразования Украины будет реагировать на такую ситуацию, сделав систему отбора более жесткой.

В 2024 году на вступительные экзамены в магистратуру и аспирантуру в Украине зарегистрировались рекордное количество человек, в частности, очень много мужчин. Как рассказал в эфире национального телемарафона заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий, это вызывает обеспокоенность у Минобразования, ведь вступительные экзамены для магистратуры и аспирантуры в этом году будут едиными.

"Объединенный вступительный экзамен, на который в этом году рекордное количество человек... В этом году уже превысило 200 тысяч с огромным количеством мужчин старшего возраста, которые, очевидно, имеют свои причины регистрироваться и желать вступить в образовательные программы", - рассказал чиновник.

При этом он отметил, что обычно на такие экзамены регистрируется преимущественно 110-120 тысяч человек.

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Винницкий отметил, что Минобразования Украины со своей стороны будет реагировать на такую ситуацию, сделав систему отбора более жесткой.

"Этот экзамен будет достаточно жесткий в этом году. Мы хотим, чтобы люди, которые хотят учиться, действительно имели право учиться... Но образование не должно быть средством избежания конституционного долга, поэтому будет достаточно жесткая система отбора", - подчеркнул он.

Мобилизация студентов - что надо знать

Согласно новому закону о мобилизации, студенты вузов и учреждений профтехобразования, которые учатся на очной форме, не могут быть призваны на военную службу.

Мобилизация студентов невозможна также для учащихся дневной или дуальной формы для получения профессионально-технического, профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования.

В то же время студенты, которые получают второе и третье высшее образование (бакалавриат, магистратура), а также любое образование, ниже существующего, могут быть мобилизованы в ряды ВСУ.

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