Фигуранту сообщили о подозрении в хулиганстве. Ему грозит до семи лет заключения.

В Киевской области задержали местного жителя, который подозревается в огнестрельном ранении иностранца в Одессе - преступление было совершено 6 сентября в Одессе, на улице Дмитрия Донского.

Говорится, что фигуранта установили и разыскали в Броварах, куда он сбежал сразу после совершения преступления.

Как сообщили в региональном главке Национальной полиции, правоохранители провели масштабный комплекс следственно-оперативных мероприятий. В частности, просмотрели десятки часов записей с камер видеонаблюдения, опросили большое количество граждан, изъяли вещественные доказательства с места стрельбы и назначили экспертизы и тому подобное.

Установлено, что 39-летний житель города Бровары, находясь в Одессе на улице Дмитрия Донского, совершил из устройства для отстрела резиновых пуль несколько выстрелов в сторону 40-летнего гражданина другой страны, который уже длительное время жил в Одесской области. Ранив мужчину, злоумышленник скрылся, а прохожие позвонили в "скорую" и полицию. Пострадавшего госпитализировали с телесными повреждениями в виде огнестрельного ранения плеча, поясницы и спины.

При поддержке полицейских Киевщины фигуранта задержали и провели санкционированные обыски по месту его проживания и в машине. Изъяли вещи и предметы, имеющие доказательственное значение по делу.

Злоумышленник задержан в процессуальном порядке. Следователи сообщили ему о подозрении в хулиганстве, совершенном с применением оружия (ч. 4 ст. 296 УКУ). Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Следствие продолжается под процессуальным руководством Киевской окружной прокуратуры Одессы, что вызвано местом совершения преступления - Киевский район Одессы.

Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы. Во время допроса, он рассказал, что выстрелил "потерпевшему в ноги, и поехал домой". Раненому была оказана медицинская помощь в медучреждении, о его состоянии не сообщается. Также официально не называют мотивы преступления.

В то же время источник в правоохранительных органах пояснил УНИАН, что история со стрельбой, "какая-то мутная".

"Показания фигуранта дела вызывают определенные вопросы. Не исключено, что в ходе расследования дело может быть переквалифицировано. Сам потерпевший, якобы, гражданин Беларуси", - сказал правоохранитель.

По его данным, рассматривается несколько версий.

В Telegram-каналах также распространено видео, на котором, как уверяется, момент нападения на улице Дмитрия Донского. Вероятно, видео делал именно тот, кто совершил преступление, - съемка зафиксировала передвижение человека по улице, судя по тени (силуэту) на асфальте, можно предположить, что идет именно мужчина. Он приближается к жилым домам, запаркованным авто и стреляет из пистолета. Чей-то голос за кадром называет какое-то имя, слышно отрывок фразы "я его завербовал".

Стрельба в иностранца в Одессе - что известно

Напомним, утром 6 сентября в Киевском районе Одессы на улице Дмитрия Донского неизвестный открыл стрельбу по человеку, после чего скрылся. Пострадавшего госпитализировали.

О стрельбе в полицию сообщил очевидец, который рассказал, что неизвестный мужчина совершил несколько выстрелов в прохожего. Говорилось, что пострадавший - мужчина, которому на вид примерно 35 лет.

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