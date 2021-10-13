Инцидент произошел в жилом комплексе "7 небо".

В пригороде Одессы девушка изрезала себя ножом после чего выбросилась из окна высотного жилого дома.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Отмечается, что психически нездоровая девушка перерезала себе ножом вены, горло и выпрыгнула из окна. Потерпевшую увидели местные жители и вызвали скорую помощь. Спасти медики девушку не смогли.

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Кроме того, по словам очевидцев, перед прыжком она оставила в квартире включенным газ, из-за чего жильцов всего дома пришлось эвакуировать. По некоторым данным, проживала она на 3-м этаже, о самоубийстве, как утверждают соседи, говорила давно.

Как сообщал УНИАН, 6 октября в Киеве школьница погибла, выпав из многоэтажного здания. Не исключено, что ребенок мог свести счеты с жизнью. Трагедия произошла по адресу Новгородская, 3, в Соломенском районе, где она жила с матерью. Предполагается, что 13-летняя девочка сама выпрыгнула с общего балкона на 10 этаже.

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Автор: Лариса Козовая