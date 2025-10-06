Он раскрыл, что стоит за провокационными постами певицы.

Известный украинский стилист и звездный парикмахер Иван Морозов рассказал о своей близкой подруге, певице Славе Каминской. В частности, он раскрыл, из-за чего экс-участница "НеАнгелов" иногда очень странно себя ведет в соцсетях.

В свое время Морозов часто сотрудничал с группой "НеАнгелы". В комментарии программе "Тур звездами" стилист поделился, что хоть и не поддерживает связь с Викторией Смеюхой, он тесно общается со Славой Каминской:

"Мы общаемся ежедневно, шутим. Между нами как и не было расстояния".

Видео дня

Иван рассказал, как реагирует на последние поступки исполнительницы, в частности, на скандальное фото с Януковичем, сгенерированное искусственным интеллектом.

"Начнем с того, что Слава одесситка и она очень легко относится вообще к юмору и к юмору над собой. Она позволяет себе над собой шутить и никогда не осуждает тех, кто над ней шутит. Да, она провокатор и возможно она подзаряжается. Возможно, это является таким маленьким стимулом для нее держаться на плаву. Я не осуждаю ее за ее поступок, потому что я действительно ее искренне люблю. Наши дружеские отношения тянутся на протяжении многих лет", - подчеркнул он.

В то же время звездный стилист добавил, что проводит определенные беседы со своей скандальной подружкой. Он пытается объяснить Славе возмутительную реакцию людей, которую она иногда не понимает, поскольку с начала полномасштабного вторжения проживает за границей.

"Или мы об этом с ней говорим? Да. Я порой просто даю понять, что люди, проживающие на территории Украины во время войны, не очень спокойно воспринимают такие новости. Потому что человек, который проживает за границей, он не чувствует того всего, что чувствуем мы. И, возможно, этот диссонанс как раз и происходит. Он не понимает, почему на него нападают, потому что он не проживает здесь. Вот такие моменты мы проговариваем", - поделился Иван Морозов.

Ранее Слава Каминская рассказывала, планирует ли возвращаться в Украину после трех лет жизни за границей.

Вас также могут заинтересовать новости: