Блогерша заинтриговала поклонников.

Популярная блогер Даша Квиткова вышла на связь и намекнула, что сыграла тайную свадьбу со своим молодым избранником, футболистом Владимиром Бражко. Поклонники заметили у нее новое обручальное кольцо.

В своем блоге в Instagram Даша впервые за долгое время опубликовала новые фотографии. Среди них был кадр в лифте. Все бы ничего, но на своем безымянном пальце блогерша засветила новое украшение.

Поскольку, Квиткова недавно обручилась с Бражком, на ее руке можно заметить обручальное кольцо от элитного ювелирного бренда Cartier, цена которого может достигать 145 тысяч долларов. Однако, теперь, кроме него, Даша носит еще одно кольцо с бриллиантами.

Хотя блогер и не раскрывала все карты, она таки намекнула на свою вторую свадьбу. Этот кадр Даша дополнила одним единственным эмоджи, который кокетливо смеется.

В то же время инфлюенсер подыграла слухам, опубликовав фотографию с огромной охапкой цветов и отметив, что у нее были невероятные выходные.

"Какая же это была суббота!" - подписала кадр Квиткова.

Напомним, совсем недавно Даша Квиткова и Владимир Бражко сообщили о своей помолвке и сразу наткнулись на хейт. Блогера осудили за то, что она встречается с совсем юным парнем.

