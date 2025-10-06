Исследователи изучили более 1100 историй браков за период с 1984 по 2019 год.

Новое исследование показало, что источник счастья в отношениях вовсе не брак, как таковой. Он не способен "зажечь искру" из ниоткуда, а лишь продолжает то, что уже есть между партнерами. Об этом в своей статье для Forbes написал американский психолог со ссылкой на новое исследование, опубликованное в августе 2025 года исследование в Journal of Personality.

"Брак - вовсе не волшебное средство, каким его часто представляют", - отметил он.

По словам психолога, ученые буквально развеяли самый популярный миф о браке как универсальном решении. Чтобы сделать это, они проанализировали данные двух крупных панельных исследований - из Великобритании и Германии. В общей сложности исследователи изучили более 1100 историй браков за период с 1984 по 2019 год, получив уникальные 35 лет данных о том, как меняется удовлетворенность жизнью у супругов.

Главный вопрос, на который искали ответ учёные: насколько сильно брак действительно повышает удовлетворённость жизнью. Для этого они проследили путь участников - от одиночества до начала отношений, затем совместного проживания и, наконец, брака.

"Если бы миф оказался верным, можно было бы ожидать резкого скачка счастья в момент заключения брака. Однако ничего подобного не произошло. Самый сильный всплеск удовлетворенности наблюдался вовсе не после свадьбы и даже не после переезда к партнеру, а в самом начале - когда только зарождались отношения", - констатировал психолог.

Истинные причины счастья - не гламурные церемонии, а чувство связи, поддержки и внутреннего удовлетворения от того, что отношения живые и настоящие. Когда пара здорова и гармонична, большие события вроде свадьбы или переезда лишь укрепляют уже существующую радость.

"Те, кто умеет быть счастливыми до свадьбы, сохраняют это счастье и после неё. Поэтому если вы мечтаете о настоящем "сказочном" браке - начните строить его задолго до того, как прозвучат свадебные колокола", - добавил Треверс.

