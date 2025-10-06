Православный праздник сегодня в народе прозвали Сергей Зимний.

7 октября православная Церковь по новому стилю вспоминает святых мучеников Сергия и Вакха, пострадавших за веру в Христа. Какие традиции и народные приметы связаны с 7 октября, а также какой праздник сегодня церковный отмечают по старому стилю - читайте в материале.

Какой сегодня церковный праздник в Украине

7 октября (20 октября - в юлианском календаре) православные чтят святых мучеников Сергия и Вакха.

Двое христиан, Сергий и Вакх, жили в III-IV веках. Они служили военачальниками при императоре Максимиане, а Римская империя на то время была языческой. Тайное исповедание христианства приравнивалось к тяжкому преступлению и жестоко каралось. Когда правитель узнал, что его подданные не поклоняются языческим богам, то лишил Сергия и Вакха всех почестей и наград, велел переодеть их в женскую одежду и водить по городу и водить по городу с железными обручами на шеях. Несмотря на унижения и муки, которые пришлось вынести, Сергий и Вакх не отреклись от своей веры - и попали на суд правителю Сирии Антиоху. Суд вынес приговор - смертная казнь.

Стойкость и преданность Христу сделали Сергия и Вакха символами мужества, веры и духовного братства.

Какой сегодня православный праздник по новому стилю отмечают еще:

вспоминают преподобного Сергея Послушного, Киево-Печерского;

священномученика Юлиана, пресвитера, и Кесария, диакона;

мученицу Пелагею, деву Тарсийскую;

священномученика Полихрония, пресвитера.

Ранее мы также рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю - 7 октября вспоминают преподобного Феодосия Манявского.

С какими молитвами можно обратиться к святым, обычаи дня и чего нельзя делать сегодня

В эту дату по традиции молятся святым Сергию и Вакху - просят у них сил, терпения и здоровья, чтобы благополучно пережить зиму.

По обычаю, с этого дня в старину начинали топить печи и говорили: "Сергей зиму начинает". Считается, что холода все ближе и ближе, ночи становятся длиннее, а воздух - все более свеж. Есть другие традиции и поверья. Говорят, чтобы привлечь удачу и здоровье, выходя из дома сегодня, нужно взять с собой что-то новое - хотя бы носовой платок.

Церковь в этот день, как и в любой другой, напоминает: нельзя поддаваться ссорам, зависти, унынию. Следует избегать лени, сквернословия, осуждения и не стоит отказывать тем, кто просит о помощи.

В народе на Сергея Зимнего есть свои запреты. Не рекомендуется жаловаться на жизнь, сетовать на судьбу - вместе со словами можно "отдать" удачу и здоровье. Еще один запрет касается одежды: нельзя выходить из дома в старых вещах. Как уже говорили, нужно, чтобы хоть что-то было новое - это символ обновления и защиты от болезней.

Приметы 7 октября

Считается, что с Сергея зима начинает напоминать о себе первыми заморозками. Приметы дня такие:

на деревьях еще держится листва - морозов не будет раньше ноября;

гром в этот день - к теплой и малоснежной зиме;

на дубе много желудей - к мягкой зиме и урожайному лету;

рябины много - будут сильные морозы.

Считается, что если в ночь выпадет снег - то это уже "настоящий", а если выпадет днем - то скоро растает.

