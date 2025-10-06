Актриса недавно развелась со своим бывшим мужем.

Актриса Наталья Денисенко подогрела слухи о своем новом романе и заговорила о свадьбе. В частности, звезда кино призналась, готова ли выйти замуж во второй раз.

Наталка поделилась в комментарии программе "Тур звездами", что она очень романтическая и нежная натура, поэтому тема свадьбы для нее очень важна. Несмотря на то, что актриса уже имела подобный опыт, она бы охотно его повторила еще раз.

"Ну, слушайте, это будет не вторая свадьба... у меня было четыре свадьбы с моим бывшим мужем. И мне это нравится. Я не буду врать, я очень хочу свадьбу... Ну, какую-то, может, не очень громкую, но, чтобы это была вечеринка какая-то классная и чтобы был праздник для двоих и я буду одета в белое платье. Мне это нравится", - отметила она.

В то же время Денисенко заявила, что пока не планирует выходить замуж, ведь еще полноценно не отошла от своего развода с Андреем Фединчиком. Однако, она не упускает возможности, что когда-то скажет заветное "да" уже новому избраннику.

"Ну, я пока об этом не думаю, но когда будет возможность и когда придет время, то я охотно надену белое платье. Мне нравятся все эти атрибуты. Я очень романтичная и люблю это все. Я думаю, что это (свадьба - УНИАН) обязательно будет еще раз в моей жизни", - подчеркнула актриса.

Также Наталка Денисенко уже имеет планы относительно второго ребенка. Она уверена, что должна стать мамой девочки. Напомним, что актриса уже воспитывает 8-летнего сына Андрея.

