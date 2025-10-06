Фанаты могут приобрести культовые предметы из всех 11 сезонов оригинального сериала и не только.

У фанатов вселенной популярного американского телесериала "Ходячие мертвецы" (The Walking Dead) есть уникальная возможность стать обладателями части культовых реквизитов, среди которых арбалет Дэрила Диксона, битa "Люсиль" Нигана и шерифская шляпа Рика Граймса. Все они выставлены на аукцион, который пройдет с 6 октября по 1 ноября 2025 года на Heritage Auctions.

Как пишет Deadline.com, на аукционе представлена впечатляющая коллекция из более чем 1000 лотов, охватывающая весь спектр повествования и производства франшизы. Отмечается, что здесь можно найти культовые предметы из всех 11 сезонов оригинального сериала "Ходячие мертвецы", а также из его спин-оффов, включая "Бойтесь ходячих мертвецов", "Ходячие мертвецы: Мертвый город" и "Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон", среди прочих.

"Эта огромная коллекция включает культовые реквизиты, костюмы героев, транспорт, оружие, элементы декораций и протезы, которые формировали постапокалиптический мир, полюбившийся фанатам", - говорится в публикации.

Указывается, что фанаты могут приобрести особенно знаковые предметов из сериала, включая арбалет Дэрила Диксона (сезоны 1–3) и его кастомный мотоцикл Triumph Bonneville (сезоны 1–4), биту "Люсиль" Нигана (сезоны 6–10), шерифскую шляпу Рика Граймса и его легендарный 357 Magnum (сезон 1), а также фирменный меч и ножны Мишон (сезон 3).

В коллекции также представлены несколько залитых кровью курток, вручную изготовленные зубные протезы, протезные маски и другие элементы, которые оживляли культовых "ходоков", включая знаменитую "Девочку на велосипеде" из пилотного эпизода.

"Это один из самых захватывающих аукционов в истории Heritage, - отметил исполнительный вице-президент компании Джо Маддалена. - Это не просто реквизит и костюмы. Это символы шоу, которое переопределило современное телевидение - и теперь они доступны для приобретения".

Исполнительный продюсер, режиссер и создатель спецэффектов сериала Грег Никотеро выразил восхищение решением выставить реквизит на аукцион:

"Как коллекционер, я рад, что фанаты и коллекционеры получают возможность стать обладателями части истории "Ходячих мертвецов". Наш сериал действительно изменил способ просмотра жанрового телевидения и принес зомби в гостиные зрителей каждое воскресенье… это невероятно! Мы всегда старались, чтобы зомби оставались пугающими и интересными, с чувством тревоги и предчувствия".

"Ходячие мертвецы" - что известно о сериале

"Ходячие мертвецы" - это популярный американский телесериал, оригинальное название - The Walking Dead). Он выходит с 2010 года и основан на одноименной серии комиксов Роберта Киркмана.

Сюжет разворачивается в постапокалиптическом мире, где население Земли заражено вирусом, превращающим людей в зомби ("ходоков"), а оставшиеся в живых люди сталкиваются не только с угрозой зомби, но и с конфликтами между собой.

