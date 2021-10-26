Также поврежден монумент "Молодежи 1920-60-х годов" в Лохвице.

В Лубнах Полтавской области ночью неизвестные сбросили с постамента памятник военному деятелю Российской империи и большевистской России, командиру 25-й стрелковой дивизии Красной армии, участнику Первой мировой войны и Гражданской войны в России Василию Чапаеву.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления Национальной полиции в Полтавской области, памятник Чапаеву находится в военном городке.

Он установлен в честь 25-й гвардейской мотострелковой дивизии им. В. И. Чапаева, которая дислоцировалась в городе Лубны в период с 1946 по 2002 годы.

По информации полиции, по данному факту сведения внесены в журнал учета, идет следствие.

"В случае подтверждения криминала, сведения внесут в ЕРДР по признакам уголовного преступления ч. 2 ст. 296 (хулиганство)", - отметили в ведомстве.

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Кроме того, руководитель отдела связей с общественностью ГУ НП в Полтавской области Юрий Сулаев сообщил УНИАН, что этой ночью неизвестные повредили монумент "Молодежи 1920-60-х годов" в Лохвице.

"Была попытка повредить монумент Третьяку (советский генерал Иван Третьяк – УНИАН) в Хороле, но там этого сделать не удалось", - заявил Сулаев.

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Автор: Олег Булашев