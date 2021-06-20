В Полтаве неизвестные сорвали государственный флаг Украины с могилы погибшего ветерана АТО.
Об этом сообщил Александр Сороковой в Facebook.
"Сегодня в 6 утра, какая-то мразь осквернила могилу погибшего Героя - Цедика А. И. "Эней"; вырвав государственный флаг вандальным способом. Полиция уже разыскивает эту сволочь, но если кто - то узнает подонков на видео просьбу сообщить", - написал он.
Позже сороковой сообщил, что флаг нашли. По его словам, злоумышленники пришли с флагом на авторынок.
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Отмечается, что флаг забрал домой один из молодых предпринимателей. Сейчас в этом деле разбираются правоохранители.
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