В столице возле одной из станций метро "отличился" водитель маршрутки, узнали журналисты.

В Деснянском районе Киева маршрутное такси проехалось по тротуару и зеленой зоне и "атаковало" голубей.

Инцидент в Киеве при участии маршрутки произошел возле станции метро "Лесная", сообщил Telegram-канал "Киев Оперативный" и опубликовал видео с места происшествия.

На ролике видно, что маршрутка достаточно быстро едет по тротуару и разгоняет стаю голубей.

"Наглый водитель маршрутки прет по тротуару и зеленой зоне, хотя пробки, как таковой, и нет...", – говорится на канале.

В Киеве в начале сентября произошел подобный инцидент – иностранцы решили покататься по тротуарам, а им помешали неравнодушные пешеходы. Между гостями столицы и пешеходами произошел конфликт, завязалась драка, и были пострадавшие.

Позже злоумышленников задержали сотрудники полиции. По данным журналистов, злоумышленники передвигались на трех машинах.

Напомним, в Украине обычным автомобилям нельзя двигаться по тротуарам.

Ранее в Киеве "отличился" еще один водитель маршрутки – мужчина во время движения смотрел видео на мобильном телефоне. Журналисты узнали, что инцидент произошел в 201 маршрутке.

Автор: Екатерина Присяжнюк