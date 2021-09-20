В Деснянском районе Киева маршрутное такси проехалось по тротуару и зеленой зоне и "атаковало" голубей.
Инцидент в Киеве при участии маршрутки произошел возле станции метро "Лесная", сообщил Telegram-канал "Киев Оперативный" и опубликовал видео с места происшествия.
На ролике видно, что маршрутка достаточно быстро едет по тротуару и разгоняет стаю голубей.
"Наглый водитель маршрутки прет по тротуару и зеленой зоне, хотя пробки, как таковой, и нет...", – говорится на канале.
В Киеве в начале сентября произошел подобный инцидент – иностранцы решили покататься по тротуарам, а им помешали неравнодушные пешеходы. Между гостями столицы и пешеходами произошел конфликт, завязалась драка, и были пострадавшие.
Позже злоумышленников задержали сотрудники полиции. По данным журналистов, злоумышленники передвигались на трех машинах.
Напомним, в Украине обычным автомобилям нельзя двигаться по тротуарам.
Ранее в Киеве "отличился" еще один водитель маршрутки – мужчина во время движения смотрел видео на мобильном телефоне. Журналисты узнали, что инцидент произошел в 201 маршрутке.