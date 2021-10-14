Серьезная авария в Польше случилась в четверг утром, узнали журналисты.

В Польше автобус с гражданами Украины попал в ДТП, в результате аварии пострадали пятеро наших земляков.

Авария в Польше произошла в четверг, 14 октября, утром на автостраде А4 в направлении Вроцлава, сообщает "NTO.pl".

По его данным, пассажирский автобус въехал в кузов грузовика возле села Магнушовице (община Немодлин).

Читайте такжеВ Польше украинец напал с ножом на жену и сына: он говорит, что хотел защитить семьюОба транспортных средства ехали в одной полосе.

В автобусе находилось восемь человек, все они граждане Украины.

Пятеро из них были доставлены в больницу, сообщила пресс-офицер штаба муниципальной полиции в Ополе.

Ранее в Министерстве иностранных дел Украины подтвердили, что в Польше 11 октября в одном из хостелов обнаружили мертвой гражданку нашего государства. По данным министерства, гражданка Украины находилась на польской территории на законных основаниях.

Польские СМИ писали, что загадочно умерла 51-летняя украинка. Журналисты узнали, что наша соотечественница потеряла сознание в хостеле, и ей вызвали скорую помощь.

По предварительным данным, медики не смогли спасти пациентку.

Автор: Виктория Токарева